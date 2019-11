Forum sur les maladies cardiovasculaires, tenu le 23 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un forum sur les maladies cardiovasculaires, première édition du genre, a eu lieu le 23 novembre dans la mégapole du Sud, se focalisant sur la pratique plutôt que sur la théorie.



Le forum, organisé par le Centre de cardiologie vasculaire de l’hôpital Cho Rây, en coopération avec le Centre de formation de cet hôpital, a regroupé une cinquantaine de thématiques avec l’intervention de spécialistes, cardiologues et angiologues dans une session plénière, et huit symposiums concernant la récupération après-traitement, la chirurgie cardiaque, vasculaire, le traitement et l’intervention cardiovasculaire, le traitement endoscopique des maladies cardiovasculaires, l’anesthésie...



Cet événement a permis de mettre à jour les dernières informations sur les technologies de diagnostic et de traitement. L’occasion pour les médecins de partager des expériences des spécialistes de premier rang en cardiologie vasculaire.



À savoir que le Centre de cardiologie vasculaire de l’hôpital Cho Rây est une adresse de prestige dans la recherche, la prévention et la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Il est chargé également de former des praticiens pour les hôpitaux du Sud. -CVN/VNA