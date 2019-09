Thua Thien-Hue (VNA) – Le bureau de l’Assemblée nationale, en coopération avec le Fonds Hanns Seidel de l’Allemagne, organise les 26 et 27 septembre dans la ville de Hue un forum sur certaines questions sur la situation socio-économique du Vietnam en 2019.Les intervenants discutent de quatre sujets: un aperçu de la situation économique du Vietnam en 2019 et les impacts de certains accords commerciaux, certaines questions importantes concernant la situation économique du Vietnam en 2019, certaines questions socioculturelles exceptionnelles au Vietnam en 2019, des prévisions et recommandations pour le développement socio-économique du Vietnam en 2020.La majorité des participants font remarquer que la situation socio-économique du Vietnam au cours des premiers mois de 2019 s’est produite dans le contexte du ralentissement de la croissance économique mondiale. Cependant, l’économie vietnamienne a connu des résultats positifs comme le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et l’indice des prix à la consommation. Le taux de croissance du PIB au cours du premier semestre de l'année a atteint 6,76%, bien qu'il soit inférieur à celui de la même période en 2018 (7,05%), mais il reste élevé par rapport à celui de la même période en 2011-2017.Outre les résultats positifs, un certain nombre de secteurs, en particulier les secteurs du commerce, sont confrontés à de nombreuses difficultés et défis.Prévoyant des tendances économiques du Vietnam pour 2019-2020, Dang Duc Anh, directeur adjoint du Centre national de prévision socio-économique, a déclaré qu'en 2019, la croissance économique du pays atteindra un niveau élevé dans le contexte de nombreuses fluctuations de la situation mondiale. Le pays compte de nombreux facteurs favorables, notamment la stabilité macro-économique, la promotion du commerce, l’application des accords commerciaux, la restructuration économique, l’amélioration de l’environnement des affaires…Par conséquent, il est nécessaire de renforcer le travail de prévisions, de chercher à élargir de nouveaux débouchés, de créer les conditions favorables pour les exportations des produits agricoles et aquatiques, de pénétrer dans de nouveaux marchés, de se concentrer sur des projets clés...Particulièrement, il faut promouvoir le développement de l’industrie auxiliaire au service des secteurs de l’électronique, du textile et de l’habillement, de l’agriculture high-tech et biologique, écologique... -VNA