Hanoi, 19 décembre (VNA) - Le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Union européenne, a organisé, ce mardi à Hanoï, le 4e forum national sur la qualité des hôpitaux.

Photo : VOV

L’objectif est d’attirer l’attention des dirigeants et des professionnels sur la qualité des soins de santé et de partager expériences et initiatives dans ce domaine.



Une quarantaine d’intervenants ont proposé des solutions pour améliorer les soins et mieux répondre à la demande des patients. Luong Ngoc Khuê, chef du service de gestion des traitements et des soins de santé au ministère de la Santé, a fait état des efforts des hôpitaux vietnamiens.



« Les hôpitaux ont changé leur façon de servir les patients. Notre service a changé sa méthode de contrôle et met désormais l’accent sur la sûreté des soins et la satisfaction des patients ». - VOV/VNA