Photo: Internet Hanoï (VNA) – Des experts se sont réunis le 29 mars à Hanoï lors du forum « Femmes, cybersécurité et STIM », pour partager des expériences et appeler les efforts communs visant à promouvoir l’égalité des sexes, le rôle des femmes dans la technologie, la science, la mathématique et sur le cyberespace.

Le forum a été organisé par le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes, en collaboration avec l’ONU Femmes, en présence de Tran Anh Tuan, membre du Bureau Politique et chef de la Commission de l’économie du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Selon un rapport publié en 2022 par les Nations Unies, les femmes et les filles ont apporté des contributions importantes à l’innovation, mais elles restent sous-représentées dans la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Les femmes représentent seulement 22% des professionnels travaillant dans le domaine de l’intelligence artificielle et 28% des diplômés en ingénierie. Le boom de la science et de la technologie leur offre des opportunités, mais pose aussi des défis pour eux. En fait, 38% des femmes avaient déjà subi des violences en ligne.

Il est nécessaire des efforts conjoints des parties prenantes pour travailler ensemble vers les changements dans les macro-politiques, prendre des interventions spécifiques pour améliorer la participation, les contributions et la jouissance égales des femmes et des filles des progrès de la science et de la technologie, a déclaré la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga.

Forum « Femmes, cybersécurité et STIM », le 29 mars à Hanoï Photo: phunuvietnam.vn

On doit aider les femmes et filles à acquérir des connaissances et des compétences pour se protéger contre les défis non traditionnels, en particulier dans le cyberespace, a-t-elle ajouté.

L'ambassadeur de la Biélorussie au Vietnam, Vladimir Baravikov, a noté qu’une attention appropriée du gouvernement, des agences nationales, ainsi que du système éducatif à l’égard de la garantie de l'égalité en matière d'opportunités d'apprentissage, d'accès à la technologie, était très importante. Cela favorisera les contributions, la participation et la jouissance des femmes et des filles des progrès des STIM et dans le cyberespace, a-t-il estimé.

Les participants ont également discuté de diverses initiatives et expériences visant à promouvoir la participation des femmes et des filles aux STIM, en créant un cyberespace sûr pour eux. -VNA