Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Forum économique de haut niveau Vietnam-France, le 24 mars, des experts, des gestionnaires, des entreprises vietnamiens et francophones ont participé ensemble à trois séances thématiques : "Comment accélérer les partenariats agro-industriels au Vietnam et entre les régions francophones ?", "Quels types de partenariats inter-entreprise pour répondre aux besoins énergétiques durables au Vietnam et en Francophonie ?", "Quels partenariats d’affaires au Vietnam et en Francophonie pour les biens et services numériques ?".

Partageant ses points de vue lors de la séance thématique "Quels partenariats d’affaires au Vietnam et en Francophonie pour les biens et services numériques ?", Nguyen Trong Duong, chef adjoint du Département de l'administration des affaires, du ministère de l'Information et de la Communication, a estimé que l'économie numérique et la transformation numérique étaient des domaines potentiels au Vietnam.

En 2021, l'économie numérique fondamentale du Vietnam a connu une croissance de 28 %, contribuant au PIB à hauteur de 9,6 %.

Le Vietnam a le Programme national sur la transformation numérique qui identifie trois piliers : gouvernement numérique, économie numérique et société numérique. Le pilier de gouvernement numérique a été élaboré. Le ministère de l'Information et des Communications vient de soumettre au gouvernement un projet de Stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique et de la société numérique à l'horizon 2025, avec une vision à l'horizon 2030, a-t-il annocé.

Lydie Hakizimana du Rwanda, présidente et directrice générale d'AIMS Global Network, a estimé que le Vietnam, avec son économie numérique en pleine croissance, était un avantage pour chercher des opportunités de coopération en Afrique.

Elle a souligné que le Rwanda était un pays transparent avec un taux de corruption le plus bas parmi les pays africains, et aussi l'un des pays les plus sûrs en Afrique. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes peuvent être assurées de participer au processus d’étude de l'environnement des affaires dans ce pays.

Lors de la séance thématique : "Quels types de partenariats inter-entreprise pour répondre aux besoins énergétiques durables au Vietnam et en Francophonie ?", les délégués vietnamiens et francophones ont discuté des politiques ainsi que formulé des recommandations sur le développement et l'utilisation des énergies renouvelables de manière active et efficace pour répondre au changement climatique mondial au Vietnam et dans d'autres pays francophones.

S’exprimant au débat, Hoang Tien Dung, chef du Département de l'électricité et des énergies renouvelables, ministère de l'Industrie et du Commerce, a présenté la politique du Vietnam sur l'utilisation de l'énergie, y compris les énergies renouvelables. Le Vietnam est déterminé à assurer fermement la sécurité énergétique nationale, en donnant la priorité au développement énergétique rapide et durable, en association avec la protection de l'environnement écologique ; à encourager et à créer les conditions pour que tous les secteurs économiques, en particulier le secteur privé, participent au développement énergétique rationnel et synchrone, en diversifiant les types d'énergie.

Partageant le potentiel des énergies renouvelables en République démocratique du Congo, Kisolokele Mvete, directrice générale adjointe du Guichet unique d'entreprise de la République démocratique du Congo, a estimé que le Vietnam était aussi l'un des partenaires capable de coopérer avec le Congo pour résoudre le défi et la pénurie d'énergie, a-t-elle souligné.

Lors de la séance thématique : "Comment accélérer les partenariats agro-industriels au Vietnam et entre les régions francophones ?", Nguyen Do Anh Tuan, directeur du Département de la coopération internationale, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a souligné que le Vietnam était disposé à partager ses expériences et à coopérer dans le développement agricole avec les pays francophones en général et les pays africains en particulier. En effet, le Vietnam a envoyé de nombreux experts et techniciens dans les pays africains pour participer à la recherche, à la diffusion des connaissances et à la coordination dans le développement d'une agriculture de qualité.

De son côté, Nguyen Phuc Nam, directeur adjoint du Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné des avantages de la coopération en matière de développement agricole entre le Vietnam et les pays francophones. - VNA