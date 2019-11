Le gouvernement australien offrira 50 bourses (Australia Awards) à 36 étudiantes et 14 étudiants, pour leur permettre de suivre des programmes dans de prestigieuses universités australiennes en 2020.

Un colloque sur le code de conduite et la responsabilité des pays dans le cyberespace a eu lieu mercredi à Hanoï, avec la participation de délégués venus des membres de l'ASEAN.

La Commission de sensibilisation et d’éducation du CC du Parti et le Comité de pilotage de l’information pour l’étranger et la Télévision du Vietnam ont organisé une conférence de presse portan