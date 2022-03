Hanoi (VNA) - Le Forum des politiques nationales pour la jeunesse 2022 ayant le thème «La formation professionnelle pour les jeunes» s’est ouvert, mercredi, 30 mars, à Hanoï sous l’égide de la commission de la Culture et de l’Éducation de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA

Au menu des débats: les politiques de l’État liées à la formation professionnelle; les programmes de formation réservés aux jeunes issus des milieux ruraux et montagneux, aux ouvriers, aux handicapés et aux anciens militaires et les recommandations sur les programmes de formation dans le contexte épidémique et de la quatrième révolution industrielle.



Les jeunes sont invités à donner leur avis sur les programmes de formation en vigueur pour permettre aux décideurs politiques de comprendre leurs besoins réels.

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (3e, à gauche) et des jeunes délégués. Photo : VNA

S'exprimant lors du Forum, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que tout au long de l'histoire du pays, les jeunes ont toujours valorisé la tradition patriotique, l'esprit héroïque et l'esprit pionnier, contribuant à l'oeuvre d'édification et de défense nationale.

Le Parti, l'État et le peuple ont toujours placé une foi profonde dans la force de la jeunesse, et hautement apprécié le rôle et la position de la jeunesse. Reconnaissant cette question importante, ces derniers temps, le Comité central du Parti, le Bureau politique, le Secrétariat du Parti, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont adopté de nombreuses directives et politiques pour aider les jeunes à devenir une force puissante et loyale, succédant à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et du nation.

L'Assemblée nationale a approuvé la loi sur la jeunesse, la loi sur la formation professionnelle... Le Premier ministre a également promulgue la Stratégie de développement de la jeunesse du Vietnam pour la période 2021 - 2030, la Stratégie de développement de l'enseignement professionnel pour la période 2021 - 2030 et avec une vision à 2045.

Selon cette Stratégie, en 2025, l’échelle et la structure du secteur devraient répondre à la demande de redressement et de développement socio-économiques, et certains centres de formation répondre aux normes des quatre premiers pays de l’ASEAN.

Le taux de travailleurs qualifiés et diplômés devrait atteindre 30% de la main-d’œuvre en 2025 et 35-40% en 2030.

En 2025, environ 40 à 45% des diplômés du secondaire devraient suivre une formation professionnelle et le taux d’ouvriers acquérant des compétences informatiques devrait atteindre 80%, chiffre qui devrait s’élever à 90% en 2030.

D’ici 2030, le pays se concentrera sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la formation professionnelle pour répondre à la demande de main-d’œuvre qualifiée pour la production industrielle moderne, tout en participant activement au marché international de la formation des ressources humaines. - VNA