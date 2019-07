La présidente du Comité central de l'UFV, Nguyen Thi Thu Ha, prend la parole au Forum des femmes Vietnam - Russie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes (UFV) a organisé lundi à Hanoi un forum des femmes Vietnam-Russie sur le thème «Se joindre des mains pour promouvoir le développement durable».

Cet événement visait à saluer le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de l'amitié Vietnam-Russie en 2019 et le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2020.

La présidente du Comité central de l'UFV, Nguyen Thi Thu Ha, a rappelé qu'en temps de guerre, les femmes de l’URSS avaient aidé les femmes vietnamiennes à renforcer leurs liens avec les femmes dans plusieurs pays, et avaient soutenu le Vietnam au sein de différents forums internationaux tels que la Fédération démocratique internationale des femmes.

Elle a déclaré que le Vietnam souhaitait étudier des expériences de la Russie en matière de protection maternelle et infantile à travers diverses activités aux niveaux central et local.

L’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations de l'amitié du Vietnam (VUFO), s’est déclarée convaincue que les échanges entre les Vietnamiens et les Russes et les échanges culturels bilatéraux contribueraient à approfondir le partenariat stratégique intégral et l’amitié entre les deux pays.

La directrice du Fonds international "La voie de la paix", Irina Umnova, a déclaré que ce forum offrait aux femmes des deux pays une occasion de promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation ainsi que de consolider la paix et l'amitié.

Elle a loué le rôle de l’UFV dans le développement des femmes et la promotion de la coopération vietnamo-russe.

Les participantes ont discuté du rôle des femmes d’aujourd’hui dans le développement culturel et l’égalité des sexes dans l’éducation, de la diplomatie populaire et de la culture dans la promotion de la paix et de l’amitié, du point de vue des femmes sur les œuvres littéraires traduites, des nouveaux défis sociaux, entre autres.-VNA