Hanoi (VNA) - Le 11 mars, s'est tenu à Hanoi un Forum des études supérieures intitulé "Ma voie francophone". L'événement a réuni de nombreux élèves et parents d'élèves intéressés par les opportunités francophones, ainsi qu'une vingtaine d'institutions et d'établissements d'enseignement concernés.

Le Forum des études supérieures francophones “ Ma voie francophone ” a réuni une vingtaine d’institutions et d’établissements. Photo : CVN

La langue française est actuellement proposée par de nombreux établissements d'enseignement supérieur dans le monde, y compris au Vietnam. L'objectif est de former des ressources humaines pour des emplois nécessitant le français comme outil de communication, ainsi que pour des emplois spécialisés dans cette langue.



Le 11 mars, pour la première fois, l'Ambassade de France au Vietnam a organisé, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam et le lycée Chu Van An, le forum "Ma voie francophone" pour les études supérieures francophones.



Ce forum a rassemblé des collégiens, des lycéens et des parents d'élèves qui souhaitaient s'informer sur les opportunités francophones en rencontrant 18 institutions et établissements d'enseignement proposant des parcours en français après le BAC, au Vietnam et à l'étranger. Les programmes proposés comprennent des stages, des échanges d'étudiants, des bourses, des séjours linguistiques et des formations universitaires.



Les institutions présentes lors du forum incluent l'OIF, l'AUF, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, l'École supérieure de langues et d'études internationales, l'Université de Hanoï, l'École supérieure des transports et des communications, l'Université de médecine de Hanoï, l'Institut francophone international relevant de l'École nationale de Hanoï, entre autres.



Le forum "Ma voie francophone" a permis aux participants d'échanger avec des enseignants, des étudiants, des clubs francophones et des professionnels de l'orientation. Les participants ont également pu discuter de sujets tels que les formations, l'employabilité et la vie étudiante lors de rencontres sur les stands et de conférences thématiques.



Une trentaine de raisons pour parler français

Un numéro artistique lors du Forum. Photo : Comité d'organisation

En tant qu'organisateur de cet événement, l'AUF souhaite démontrer que le français reste une langue moderne qui ouvre la voie à des emplois qualifiés. Fabien Méheust, directeur régional adjoint des projets de l'AUF en Asie-Pacifique, a souligné dans son discours qu'il y avait trente raisons d'apprendre le français et de rejoindre la grande communauté francophone.



Il en a cité trois importantes : "Tout d'abord, le français est une langue internationale largement répandue sur les cinq continents, avec plus de 320 millions de locuteurs. Parler français, en plus de l'anglais et du vietnamien, offre une valeur ajoutée et un avantage comparatif pour se démarquer des autres. Deuxièmement, le français reste une langue majeure qui donne accès à des formations de haut niveau. Enfin, maîtriser le français ouvre la porte au monde francophone".



Il a également souligné que le développement de la francophonie se fera par l'éducation de la jeunesse. Il convient de noter que l'AUF est le plus grand réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche basé sur une langue commune, le français. Le Vietnam représente à lui seul la moitié des membres de l'AUF en Asie-Pacifique, dont beaucoup proposent des cursus ou des parcours de formation en français.



Partageant son avis, Kaloyan Kolev, spécialiste de programme en charge de la coopération à la Représentation régionale de l'OIF en Asie-Pacifique, a souligné que "l'OIF place la jeunesse au cœur de son action et que ce forum en est un exemple". Il a ajouté que "le français présente de nombreux avantages pour l'insertion professionnelle. Cette langue, actuellement parlée dans 88 États et gouvernements sur les cinq continents, est la 5e langue mondiale et la 4e langue sur Internet". M. Kolev n'a pas manqué de souligner que l'OIF, en collaboration avec l'Ambassade de France, l'AUF et la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, a organisé ce programme riche pour présenter toutes les possibilités offertes par la connaissance et la maîtrise de la langue française.



Le Forum des études supérieures francophones "Ma voie francophone" est l'un des premiers événements organisés dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) au Vietnam. En plus des stands, le Forum propose des conférences thématiques, des numéros artistiques et une soirée francophone, interprétée par des lycéens de Chu Van An et d'autres établissements invités. -CVN/VNA