Photo: moet.gov.vn

Hanoï (VNA) - A eu lieu lundi 7 octobre à Hanoï le forum d’éducation universitaire Vietnam- Italie en présence de l’ambassadeur italien au Vietnam, du consul général de l’Italie à Hô Chi Minh-Ville, des représentants du ministère vietnamien de l’Education et de la Formation, et de 23 établissements universitaires vietnamiens et 17 italiens.

L’évènement s’inscrit dans le cadre du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Pham Quang Hung, chef du département de la coopération internationale au ministère de l’Education et de la Formation, indique:

«Nous nous rencontrons aujourd’hui pour discuter des défis régionaux et internationaux auxquels l’enseignement universitaire doit faire face. Nous souhaitons promouvoir la mobilité des étudiants et donner ainsi un nouvel élan à la coopération avec l’Italie».

Quatre universités vietnamiennes et cinq italiennes ont signé des mémorandums de coopération. Une exposition sur les réalisations accomplies dans le secteur universitaire par l’Italie et le Vietnam a été co-organisée par les deux pays. -VOV/VNA