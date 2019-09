Ouverture du premier Forum de connexion touristique entre Hô Chi Minh-Ville et treize villes et provinces du delta du Mékong. Photo: qdnd



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le premier Forum de connexion touristique entre Hô Chi Minh-Ville et treize villes et provinces du delta du Mékong s’est ouvert le 4 septembre au Centre des Foires et Expositions de Saïgon (SECC) dans la mégapole du Sud.

En 2018, Ho Chi Minh-Ville, les villes et provinces du delta du Mékong ont attiré 10,9 millions de touristes étrangers et 66,3 millions de Vietnamiens et réalisé une recette touristique de 24.000 milliards de dongs (plus d’un milliard de dollars), soit une hausse de 38% sur un an.

Au cours des sept premiers mois, Ho Chi Minh-Ville a accueilli 4,8 millions de touristes étrangers (+11,45%) et vise à 8,5 millions d’ici la fin de l’année (+14%).

Ce forum de deux jours vise à intensifier la collaboration entre Ho Chi Minh-Ville et les villes et provinces du Delta du Mékong dans l’élaboration du label et l’amélioration des activités touristiques.

Il aborde également des mesures synchroniques en matière de modernisation des infrastructures, de diversification des produits touristiques interrégionaux et d’amélioration de la qualité des activités de communication ainsi que de promotion du label touristique commun.

Le même jour, dans le cadre du forum, une réunion de promotion de l’investissement dans les infrastructures culturels, sportifs et de divertissement de Ho Chi Minh-Ville et des localités du Delta du Mékong, a été organisée.

La réunion a présenté et fait appel à l'investissement pour 51 projets à Ho Chi Minh-Ville et 128 projets dans le Delta du Mékong. -VNA