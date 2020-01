Forum d’affaires annuel du Vietnam 2019. Photo: VNA



Hanoï, 10 janvier (VNA) – Le Forum d’affaires annuel du Vietnam 2019 s'est clôturé en donnant un message affirmant le rôle et les contributions positives de la communauté des entreprises d’investissement direct étranger (IDE) à l’économie nationale.

Outre les entreprises publiques, les entreprises privées et les entreprises d'IDE sont aussi la force de l'économie nationale. Avec leur développement, leur assistance, l'économie vietnamienne devrait se développer rapidement, durablement et atteindre de nombreux objectifs majeurs du millénaire.

S'exprimant lors du forum, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a souligné qu'avec son rôle important en tant que la force de croissance pour promouvoir le développement économique, le secteur des entreprises d’IDE contribuait 20% au PIB du pays.

"De nombreuses entreprises et investisseurs étrangers appliquent des réalisations scientifiques et technologiques dans la production, améliorent la qualité des produits et visent le développement durable. Les entreprises d’IDE, en coopération avec les entreprises publiques, ont participé à des chaînes d'approvisionnement mondiales, apportant une grande valeur économique pour contribuer au développement intégral du Vietnam.", a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre a également reconnu que plus de 100 grandes et petites sociétés étrangères présentes au Vietnam participaient au réseau de production et à la chaîne de valeur mondiale.

Le gouvernement a toujours accompagné les entreprises, encourageant l'application des réalisations scientifiques et technologiques pour aider les entreprises à accroître leur efficacité dans la production et les affaires, et pour ajouter de la valeur de l'économie.

À la nouvelle décennie, le gouvernement se concentrera sur le développement de nouveaux écosystèmes, encouragera l'innovation, relèvera tous les obstacles liés aux investissements et aux activités commerciales.

Trinh DInh Dung a demandé aux entreprises d’IDE d’être pionnières dans la promotion des technologies et des techniques et de transférer des technologies aux entreprises publiques.

Pour sa part, Vu Tien Loc, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, a reconnu les efforts du gouvernement, des ministères, secteurs et localités pour améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires, faciliter le développement des entreprises dans tous les domaines.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a précisé que dans le futur, le Vietnam renforcerait l’attraction des investissements étrangers, l’application des technologies. Le pays privilégiera les projets dotés de technologies avancées, les projets verts, ceux à une gouvernance moderne, à haute valeur ajoutée… -VNA