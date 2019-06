Photo dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam arrive en tête des pays d’Asie du Sud-Est dans la prévention contre la rage et les nouvelles maladies transmissibles d’Asie-Pacifique.



Le pays est prêt à partager son expertise médicale avec les autres pays dans la région. Ces performances sont le résultat de la stratégie «Pour une bonne santé nationale 2016-2020» mise en œuvre par le gouvernement depuis 2016 pour renforcer la prévention contre les maladies transmissibles de l’animal à l’homme. C’est ce qu’a déclaré mercredi 12 juin le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tiên, lors de l’édition 2019 d'un forum annuel intitulé "Pour une bonne santé".



«L’édition 2019 du forum Pour une bonne santé est l’occasion de faire le bilan de l’année 2018. Il permet aussi d’identifier et d’analyser les lacunes et de réfléchir à des solutions appropriées », a-t-il souligné. -VOV/VNA