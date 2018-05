Hanoï (VNA) - Au premier trimestre de 2018, le pays a exporté 74.370 tonnes de noix de cajou pour une valeur de 756,29 millions de dollars, soit une hausse de 34% en volume et 46,8% en valeur en glissement annuel, selon des données préliminaires du Département général des Douanes.

Photo : Nongsansi.com



Les exportations de noix de cajou en mars 2018 ont bondit de 17,5% en volume et de 24,3% en valeur en un an, pour atteindre 28.504 tonnes, soit 285,98 millions de dollars.



Les Etats-Unis sont le premier marché à l'export de la noix de cajou vietnamienne (25.392 tonnes et 260,36 millions de dollars, +34% en volume et +43,8% en valeur), devant la Chine et les Pays avec respectivement 10.453 tonnes et 102,52 millions et 8.998 tonnes et 100,3 millions.



Les plus fortes croissances des exportations concernent l'Italie, +144% en volume et +224% en valeur pour atteindre 17,35 millions et 1.931 tonnes ; l'Ukraine, +152,9% en volume et +217% en valeur avec 129 tonnes et 1,25 million; la Grèce, +143,9% en volume et +178,6% en valeur; Taïwan (Chine), + 113% en volume et +120% en valeur. -CPV/VNA