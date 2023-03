Photo: tuoitre.vn Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité de gestion des lignes du métro, le consortium NJPT et la sarl unipersonnel de la ligne du métro No.1 ont lancé le 18 mars une formation pour près de 30 techniciens répartiteurs et de gestionnaires de gare.

Le consortium NJPT, qui a participé au projet de construction de la ligne du métro No.1, se chargera de la consultation générale et le Collège des chemins de fer organise des formations théoriques et pratiques et se chargera du transfert de technologie.

Il s'agit du premier projet au Vietnam où des experts japonais transfèrent leur savoir-faire à des opérateurs vietnamiens, a déclaré Akira Hosomi consortium NJPT.

La formation est donc très importante. La première génération d’opérateurs jouera le rôle des ressources humaines de base, contribuant au développement du secteur ferroviaire du Vietnam en général et de Ho Chi Minh-Ville en particulier, a-t-il noté.

La ligne de métro Ben Thanh-Suoi Tien fera 19,7 km de long et comprendra 14 stations : trois souterraines et 11 surélevées. Le projet bénéficie d’aides publiques au développement du Japon. A ce jour, plus de 90% des travaux ont été achevés. -VNA