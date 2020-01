Hanoi (VNA) - La décision de Vingroup d’ouvrir la première école privée à but non lucratif au Vietnam aidera à surmonter la pénurie de talents dans le pays, selon Forbes.

VinUniversity. Photo: VTC News

L'économie vietnamienne devrait croître de 7% cette année. Les investissements étrangers continuent d’affluer dans le secteur manufacturier en raison du bas coût de la main-d'œuvre.



Si les investisseurs veulent élargir leur entreprise, ils doivent développer des bureaux administratifs et des équipes de recherche et développement, puis recruter techniciens, spécialistes en marketing et assistants pour les gestionnaires nationaux. De nombreuses entreprises sont confrontées à de nombreuses difficultés dans le recrutement en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui résulte du fait que les écoles vietnamiennes n'enseignent pas les compétences dont les recruteurs ont besoin.



Vingroup propose désormais une solution: VinUniversity, première école privée à but non lucratif au Vietnam. Cette école de 151 millions de dollars rassemble les meilleurs professeurs du monde entier dans le but de former des étudiants capables de répondre aux besoins en ressources humaines dans les technologies de l'information, a déclaré la vice-présidente de Vingroup, Mme Le Mai Lan.



«Vingroup ambitionne de devenir un groupe de technologies et de services transfrontalier de premier plan dans la région… Notre principale préoccupation est de savoir comment assurer une qualité d'apprentissage de classe mondiale. C'est un défi et nous essayons toujours d'attirer des personnes talentueuses à travers le monde», a-t-elle souligné.



Des centaines de professeurs ont envoyé des CV à VinUni. Dans le cadre de l'accord que VinUni a conclu avec l'université Cornell en 2017, cette université de l'Ivy League apportera certaines contributions aux infrastructures du campus, au recrutement des enseignants et à l'élaboration des programmes.



Dans son article, Forbes a également mentionné que le président de Vingroup, Pham Nhat Vuong, est la personne la plus riche du Vietnam, qu’il gère une chaîne de centres commerciaux, de dépanneurs, et qu’il s’est lancé récemment dans la production de voitures et smartphones. -CPV/VNA