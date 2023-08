Bien que non qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde féminine 2023 qui se déroule en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août, l’équipe nationale de football féminin jouera à fond son dernier match du groupe E contre les Pays-Bas, qui aura lieu le 1er août à Dunedin, a déclaré ce lundi son entraîneur Mai Duc Chung à la presse.

Plus de 60.000 spectateurs ont assisté aux performances vibrantes et impressionnantes du groupe sud-coréen Blackpink lors des deux soirées du 29 et 30 juillet au stade national de My Dinh, à Hanoï.