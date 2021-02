Hanoi (VNA) – L’attaquant Nguyên Van Quyêt a remporté le Ballon d’Or 2020 du Vietnam, la plus haute distinction individuelle qui récompense le meilleur joueur du pays au cours de l’année écoulée.

Les attaquants Van Quyêt et Huynh Nhu à la cérémonie de remise du Ballon d’Or du Vietnam 2020. Photo : VNA

Après avoir remporté le prix du Meilleur jeune footballeur en 2010 et 2011, ainsi que le Ballon d’Argent en 2014 et 2015, le capitaine du Hanoï FC a finalement mis la main sur le Ballon d’Or. Il a reçu 526 points de votes d’entraîneurs, d’experts et de journalistes, dépassant deux défenseurs du Viettel FC : Bùi Tiên Dung (162 points) et Quê Ngoc Hai (124 points).

Le Ballon d’Or 2020 décerné à Nguyên Van Quyêt récompense ses exploits de l’an passé, au niveau de son club qui a terminé à la 2e place du Championnat national de première division (V-League) mais a surtout remporté la Supercoupe nationale.



"Aujourd’hui, c’est une journée très spéciale pour moi. Il y a dix ans, j’ai remporté le prix du Meilleur jeune footballeur et maintenant je tiens le Ballon d’Or pour la première fois", s’est réjoui Van Quyêt à la cérémonie de remise le Ballon d’Or.



Premier sacre pour le capitaine du Hanoi FC



L’attaquant de 30 ans aurait déjà dû recevoir le Ballon d’Or en 2016 après avoir remporté le titre de la V-League avec le Hanoi FC et avoir bien performé avec l’équipe nationale. Mais en raison d’une amende en début de saison pour une altercation avec des arbitres, il a été exclu de la liste des nominés.

Les lauréats du Ballon d’Or du Vietnam 2020. Photo : VNA

Un an plus tard, à la dernière minute de la finale de la saison, Van Quyêt n’a pas su garder la tête froide au moment décisif et a donné un coup de coude à un adversaire au visage, manquant à nouveau le prix.



En 2018, malgré le titre de V-League, il a été éclipsé par son équipier Nguyên Quang Hai lors du Championnat des moins de 23 ans (U23) de la Confédération asiatique de football (AFC), où le Vietnam est monté sur la deuxième marche du podium.



Un an plus tard, Van Quyêt a été nommé capitaine du Hanoi FC et a remporté une Supercoupe nationale, une Coupe nationale et la V-League, réalisant un triplé historique. Le Hanoi FC a également atteint les demi-finales interzones de la Coupe AFC. Mais à cause de son absence en équipe nationale cette année-là et les performances impressionnantes du milieu de terrain Dô Hùng Dung aux 30es Jeux d’Asie du Sud-Est qui ont aidé le Vietnam à décrocher l’or, Van Quyêt a de nouveau été écarté.



Ses efforts ont finalement été récompensés lors de la V-League 2020, où Van Quyêt s’est affirmé comme un titulaire incontestable dans tous les matchs du Hanoi FC. En moyenne, il a fait 42 passes par match, avec un taux de réussite de 76%. Il a également contribué à 20 des 37 buts du Hanoi FC et a donc remporté le prix du Meilleur joueur de la V-League 2020. En l’absence de compétitions internationales en 2020, les performances du Championnat national de première division ont servi de critère principal pour l’attribution du Ballon d’Or.



Quid des femmes ?

Chez les dames, l’attaquante Cù Thi Huynh Nhu du Hô Chi Minh-Ville FC est absolument digne de recevoir le titre de "Meilleure joueuse" de 2020. Avec 497 points, elle a remporté son troisième Ballon d’Or, après avoir aidé son club à gagner le Championnat national de football féminin. L’attaquante Pham Hai Yên, du Hanoi FC, et la gardienne de but Trân Thi Kim Thanh, du Hô Chi Minh-Ville FC, ont remporté respectivement les Ballons d’Argent et de Bronze.



"Ce titre montre l’amour des gens pour moi et pour le football féminin l’année dernière. Merci de nous aimer et de nous accompagner, peu importe que nous gagnions ou perdions", a confié Huynh Nhu.



Le libéro Bùi Hoàng Viêt Anh a décroché le titre de Meilleur jeune joueur. En 2020, il a grandement contribué au succès du Hanoï FC dans les tournois nationaux.



Le titre de Meilleure jeune joueuse a été décerné à l’attaquante Ngân Thi Van Su du Hanoï FC.



Le Brésilien Bruno Cantanhede du Hanoi FC a été sacré Meilleur footballeur étranger.



En futsal, les Ballons d’Or, d’Argent et de Bronze ont été remis respectivement à Nguyên Minh Tri, Hô Van Y (club Thai Son Nam) et Phùng Trong Luân (club Sanatech Khanh Hoà). – CVN/VNA