Nguyen Quang Hai (au milieu) remporte le Ballon d'Or du Vietnam 2018. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le joueur Nguyen Quang Hai, du club de Hanoï, a remporté le Ballon d'Or du Vietnam 2018 lors d'une cérémonie de remise de ce prix initié par le journal "Sai Gon Giai Phong" (Saïgon libérée), tenue samedi soir à Ho Chi Minh-Ville.



Une distinction méritée en raison de ses grandes contributions pour le titre de champion du Vietnam de son club de Hanoï, et surtout pour celui de champion de l’AFF Suzuki Cup du Vietnam.



Chez les hommes, le Ballon d'Argent a été remis à Nguyen Anh Duc (club Becamex Binh Duong) et celui de Bronze à Phan Van Duc (club de Song Lam Nghe An).



Chez les femmes, Nguyen Thi Tuyet Dung, du club PP. Ha Nam, a gagné le Ballon d’or, alors que les joueuses Huynh Nhu et Chuong Thi Kieu du club de Ho Chi Minh-Ville, ont remporté respectivement les Ballons d'Argent et de Bronze.



En futsal, le Ballon d’Or a été remis à Vu Quoc Hung (de la sélection de Hai Phuong Nam de l’Université Gia Dinh) alors que Ho Van Y et Pham Duc Hoa (club Thai Son Nam) ont obtenu les Ballons d’Argent et de Bronze.



Chez les jeunes, le milieu de terrain Doan Van Hau (club de Hanoï) et Nguyen Thi Tuyet Ngan (club de Ho Chi Minh-Ville) se sont vu attribuer les titres de meilleur et meilleure footballeur(euse)s du Vietnam.



Le Nigérian Oseni Ganiyu Bolaji (club de Hanoï) a été sacré le meilleur footballeur étranger et Nguyen Cong Phuong (club Hoang Anh Gia Lai), le footballeur préféré.



Dans son discours, le rédacteur en chef adjoint du journal Sai Gon Giai Phong, Nguyen Thanh Loi, également chef du comité d’organisation du prix, a souligné qu’en 2018, le football vietnamien avait obtenu d’importants acquis à l’échelle régionale et continentale, apportant une grande fierté aux supporters. Il a espéré que de meilleurs acquis seraient réalisés l'année prochaine.



La cérémonie de remise des Ballons d’or 2018 a récompensé les joueurs ayant eu de grandes contributions au développement du football vietnamien. Il s’agit d’une motivation pour ces joueurs à faire de leur mieux en 2019, notamment lors de la phase finale de l’Asian Cup (Coupe d’Asie) 2019 prévue en janvier prochain. -VNA