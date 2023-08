L'équipe du Vietnam U23 à l'aéroport international de Suvarnabhumi, en Thaïlande. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'équipe de football des moins de 23 ans (U23) et son entraîneur Hoang Anh Tuan sont arrivés le 14 août à Bangkok, en Thaïlande, pour participer au Championnat de football U23 d'Asie du Sud-Est 2023.



Le Championnat de football U23 d'Asie du Sud-Est 2023 aura lieu du 17 au 26 août dans la province thaïlandaise de Rayong, avec la participation de 10 équipes.



Avant le Championnat, l’équipe vietnamienne aura le 15 août à Bangkok un match amical avec celle du Bahreïn.



Au Championnat de football U23 d'Asie du Sud-Est 2023, le Vietnam se trouve dans le groupe C, aux côtés du Laos et des Philippines. Son premier match l’opposera au Laos le 20 août.-VNA