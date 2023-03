Doha (VNA) – Dans la soirée du 20 mars à Doha (Qatar), l'équipe de football des moins de 23 ans du Vietnam (U23) s'est entraînée au stade de l'Université du Qatar (Qatar University Stadium).Il s'agissait de la deuxième séance d'entraînement de l’équipe vietnamienne, qui a débuté à 10h00 (heure locale, soit 02h00 le 21 mars au Vietnam) et s’est terminée à 0h00 (04h00 au Vietnam).Ces horaires d’entraînement visent à aider les joueurs vietnamiens à s’adapter aux conditions locales et aux horaires de compétition. Les séances d’entraînement leur permettent également de se familiariser au ballon officiel du tournoi international Doha Cup 2023.Vers 11h00 le 21 mars (heure locale), le sélectionneur Philippe Troussier assistera à la conférence de presse d'avant-tournoi. Dans la soirée du même jour, l'équipe vietnamienne aura sa dernière séance d'entraînement.Lors de son premier match dans le cadre du tournoi, le Vietnam rencontrera l'Irak. Le match se déroulera au stade Al Gharafa à 22h45 le 22 mars (heure locale).Le tournoi international U23 Doha Cup 2023 débutera le 23 mars avec la participation de 10 équipes asiatiques venues du Vietnam, de Thaïlande, d'Irak, des Emirats Arabes Unis, du Koweït, du Kirghizistan, d’Oman, d'Arabie Saoudite, de République de Corée et du pays hôte, Qatar.L’U23 Vietnam participe à la Doha Cup 2023 dans le but de se préparer aux 32es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) qui auront lieu au Cambodge en mai prochain. Ce sera également le premier tournoi où le sélectionneur français Philippe Troussier dirigera l'équipe U23 du Vietnam. -VNA