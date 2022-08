Si Hoàng Thi Mai est très connue pour son dévouement à la valorisation des chants et des danses traditionnels de son ethnie, son époux Quàng Van Hac a enseigné aux villageois l’écriture ancienne des Thai

Le Vietnam est magnifique dans le clip musical "Waiting for You – 5.000 Years", récemment publié par le chanteur et compositeur sud-coréen Joseph Kwon.