Photo:laodong.vn

Hanoï (VNA) – En 2021, le football vietnamien a obtenu des résultats positifs dans la promotion de la coopération internationale.

Malgré l'évolution compliquée de l'épidémie de Covid-19, la Fédération de football du Vietnam (FFV) s’est bien préparée et a participé activement à des matchs et activités internationales organisés par la Fédération internationale des associations de football (FIFA).

Lors des rencontres avec le président du Vietnam Nguyen Xuan Phuc en septembre dernier à New York et en novembre dernier à Genève, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a bien apprécié les politiques de développement des sports du Vietnam, dont celles liées au football.

Affirmant les contributions vietnamiennes au développement du football régional, Gianni Infantino a exprimé sa volonté de resserrer la coopération avec la FFV.

Grâce à la coopération étroite entre la FFV et les fédérations allemande, française, espagnole et argentine, les jeunes footballeurs vietnamiens ont eu plus d'occasions de s'entraîner et de jouer dans de grandes nations du football, contribuant à améliorer considérablement leurs compétences.

Dans le cadre du programme UEFA Assist, la FFV et la Fédération des Émirats arabes unis de football (UAEFA) mettent en œuvre depuis juin 2021 un projet de développement du football féminin.

Profitant d'un don de 10.000 euros accordé par l’UAEFA, la FFV a remis de nouveaux équipements sportifs à des provinces touchées par les catastrophes naturelles telles que Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue et Quang Nam.

En outre, des médecins du sport et des femmes arbitres vietnamiens sont reconnus et appréciés par la Confédération asiatique de football (AFC) et la FIFA. -VNA