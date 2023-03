Le sélectionneur Philippe Troussier (droite). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’équipe de football des moins de 23 ans (U23) du Vietnam a été éliminée de la Doha Cup 2023 au Qatar après sa défaite contre celle du Kyrgyzstan.Lors du match le 29 mars (heure vietnamien), les deux équipes n'ont pas pu marquer de but dans le temps réglementaire et ont été poussées à la séance des tirs au but, où le Kyrgyzstan a battu le Vietnam sur le score de 5-4.Malgré la défaite, nous avons acquis des expériences précieuses pour nous préparer aux prochains tournois dont les 32es SEA Games prévus au Cambodge, a déclaré le sélectionneur Philippe Troussier.