L'attaquant Van Quyêt. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la Thaïlande ont été placés dans le groupe de tête de série N°1 pour le tirage au sort de la prochaine Coupe AFF (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022), a annoncé la Fédération de football de l’ASEAN (AFF).



Le groupe de tête de série N°2 comprend l’Indonésie et la Malaisie, tandis que Singapour et les Philippines sont placés dans le groupe N°3, selon l’AFF.



Le Myanmar et le Cambodge sont dans le groupe N°4. Le dernier groupe comprend le Laos et Brunei ou le Timor Leste.



Les 10 équipes seront divisées en deux poules. En demi-finale et en finale, les concurrents joueront à domicile et à l’extérieur.



La cérémonie de tirage au sort aura lieu le 30 août prochain à Bangkok.

L’AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 aura lieu du 23 décembre 2022 au 15 janvier 2023. -VNA