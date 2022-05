Hoang Duc (maillot rouge) lors du match nul entre le Vietnam et l'Indonésie 0-0 à la Coupe AFF 2020. Photo : AFF

Hanoï (VNA) – Avant le match entre le Vietnam et l’Indonésie vendredi soir dans le cadre des SEA Games 31, le journal indonésien Suara a publié un article analysant la force de l'équipe vietnamienne U23, notamment les qualités du milieu de terrain Hoang Duc.



L’article a rappelé que Hoang Duc avait marqué des buts dans de nombreux tournois majeurs. Par conséquent, l’équipe indonésienne doit garder un œil sur ce joueur.



Hoang Duc peut être une « arme secrète » de l’entraîneur Park Hang-seo. Il a réalisé une performance impressionnante la saison dernière et a remporté le Ballon d'or du Vietnam 2021, a dit l’article.



Outre Hoang Duc, l’article a mentionné trois autres joueurs vietnamiens auxquels l’Indonésie doit faire attention, à savoir l'attaquant Nguyen Van Tung, les défenseurs Bui Hoang Viet Anh et Phan Tuan Tai.



Le Vietnam et l’Indonésie sont des candidats pour la médaille d'or du football masculin aux SEA Games 31. Les deux équipes se trouvent toutes dans le groupe A et leur match prévu à 19h00 vendredi est considéré comme une « finale précoce ». -VNA