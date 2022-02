Nguyen Danh Quang lors du tournoi Tet Freestyle Football 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Nguyen Danh Quang, né en 1994, a remporté le tournoi Tet Freestyle Football 2022 qui a eu lieu le 13 février à l’observatoire Sky Walker, au 65e étage de Lotte Center à Hanoï.

Ainsi, il a décroché une prime de 500 dollars en espèce, une coupe et un voyage d’une valeur de 10.000 dollars pour participer au tournoi mondial de football freestyle Super Ball Prague 2022 qui se déroulera en août prochain en République tchèque.

Les deuxième et troisième prix ont été remis à Nguyen Anh Tuan (né en 1998) et Vu Ngoc Nam (2022), accompagnés de primes respectives de 500 et de 200 dollars.

Nguyen Danh Quang remporte le tournoi Tet Freestyle Football 2022. Photo: VNA

Tet Freestyle Football est un tournoi créé par Do Kim Phuc, champion d'Asie-Pacifique de football freestyle en 2013. -VNA