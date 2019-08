Equipe du Vietnam féminine de football. Photo : The thao & Van hoa



Hanoï (VNA) – Dans le cadre du Championnat féminin de la Fédération de football de l'ASEAN (AFF) 2019, qui se tient du 15 au 27 août à Chonburi, en Thaïlande, l’équipe vietnamienne a battu 10-0 son adversaire cambodgienne.

Il s’agissait du premier match de l’équipe vietnamienne dans ce tournoi régional.

Le Vietnam figure dans le groupe B, aux côtés du Myanmar, de l'Indonésie et du Cambodge. Le groupe A comprend la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Timor-Leste et le pays hôte, la Thaïlande.

Le Vietnam affrontera l’Indonésie le 18 août puis le Myanmar deux jours plus tard lors de son dernier match de la phase des groupes.

Lors d'une conférence de presse avant le tournoi, l’entraîneur vietnamien Mai Duc Chung a déclaré que le championnat AFF était toujours un terrain de jeu régional important pour la sélection féminine vietnamienne. Il a adressé ses sincères remerciements à l'AFF pour l'organisation régulière de ce tournoi, ce qui est bénéfique au développement du football féminin dans la région.

"L'équipe féminine vietnamienne a effectué une tournée d'entraînement au Japon et mes joueuses sont maintenant très enthousiastes à l'idée de participer au tournoi", a indiqué Mai Duc Chung, ajoutant que le Myanmar, l'Indonésie et la Thaïlande étaient toujours de puissants rivaux et que le Vietnam ne prendrait aucun de ses adversaires à la légère.

Lors du précédent championnat féminin de l'AFF en 2018, l’équipe vietnamienne avait terminé troisième.-VNA