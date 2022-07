Photo: AFC



Hanoï (VNA) – La capitaine Huynh Nhu de l’équipe vietnamienne féminine de football est l’une des six stars asiatiques prêtes à briller à la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon une liste publiée par la Confédération asiatique de football (AFC).



Cette liste, publiée sur le site de l’AFC (www.the-afc.com), comprend également Sam Kerr (Australie), Wang Shanshan (Chine), Saki Kumagai (Japon), Ji So-yun (République de Corée) et Sarina Bolden (Philippines).



L’AFC a écrit: la qualification du Vietnam pour sa première finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA n'est qu'une récompense pour une joueuse qui a fait partie intégrante de l'amélioration phénoménale de l'équipe d'Asie du Sud-Est. Huynh Nhu, 30 ans, est une habituée de l'équipe nationale depuis 2011 et les buts de l'attaquant ont propulsé le Vietnam d'un succès à l'autre.



La Coupe du monde féminine de la FIFA, cependant, sera un défi à un tout autre niveau, a estimé l’AFC, ajoutant que le Vietnam aurait besoin de la talismanique Huynh Nhu pour être à son meilleur pour la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.-VNA