Séance d’entraînement de l’équipe nationale masculine au Qatar le 11 janvier. Photo : baomoi.com



Hanoï (VNA) - Le sélectionneur Philippe Troussier a annoncé vendredi la liste des 26 joueurs pour la phase finale de la Coupe d'Asie 2023 (Asian Cup 2023), selon la Fédération de football du Vietnam.



La sélection a été effectuée avec soin par l'entraîneur français, qui a exprimé sa confiance dans les progrès de ses joueurs. Il a affirmé que tous les joueurs sélectionnés répondent à ses attentes en ce qui concerne le style de jeu de l'équipe. Il a exhorté ses joueurs à maintenir l'esprit de "ne jamais abandonner" lors du prochain tournoi.



La phase finale de la Coupe d'Asie 2023 se déroule au Qatar du 12 janvier au 10 février, réunissant 24 équipes réparties en six groupes. Le Vietnam fait partie du groupe D et affrontera le Japon le 14 janvier, l'Indonésie le 19 janvier et l'Irak cinq jours plus tard. -VNA