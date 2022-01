Le ministre de l' Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secteur de l'agriculture et du développement rural a franchi la grande "vague" de 2021 avec succès, montrant une grande capacité d'adaptation.

L’Agence vietnamienne d’information a partagé les succès, les limites et les orientations du secteur avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan.

Il a déclaré qu'au troisième trimestre 2021, le développement compliqué du COVID-19 dans les localités du Sud avait perturbé la chaîne des produits agricoles, de la production à l'expédition, en passant par la transformation et la distribution. L'exportation est également difficile, mais le secteur a dépassé tous ses objectifs.

Les résultats ont témoigné du dynamisme et de l'adaptation rapide de l'appareil de gestion du niveau central comme local, de la communauté des entreprises, des associations et des agriculteurs. La connexion entre secteurs et entreprises pour maintenir le marché a contribué à une reprise rapide les derniers mois de l'année.

Selon le ministre, il n'y a qu'un mot pour parler de 2021, qui est "changement" : changement climatique, changement du marché et changement de la tendance de la consommation mondiale. Les Vietnamiens se montrent très flexibles et dynamiques. C'est la flexibilité et l'adaptabilité qui sont décisives pour le succès.

Dans les temps à venir, le secteur continuera de passer d'une réflexion de production agricole à une réflexion d’économie agricole.

Le secteur a pour objectif que les agriculteurs fassent une part au lieu des entreprises dans la chaîne de production afin qu'ils puissent non seulement plus gagner de la production qu'ils créent, mais également ajoutent de la valeur ajoutée à leurs produits. C'est la direction de la Nouvelle ruralité. -VNA