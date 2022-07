Les reines et dauphines du concours de beauté Mrs «Ao dài» en Europe 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La finale du concours de beauté Mrs «Ao dài» en Europe 2022 a eu lieu le 16 juillet au soir à Dresde, en Allemagne.



Le concours a été organisé par le Club des femmes de Dresde, sous le patronage de l’Union des Associations des Vietnamiens en Europe et de l’Association de la culture et des arts vietnamiens en République tchèque. Les 23 finalistes, classées en deux tranches d'âge de 35-50 ans et de plus de 50 ans, venaient de différents pays d’Europe, dont l’Allemagne, la République tchèque, les Pays-Bas, la France, la Suède…



Présent à l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a affirmé que les Vietnamiens en Allemagne étaient heureux d’accueillir la 2e édition du concours de beauté Mrs “Ao dai” en Europe.



Le concours Mrs “Ao dai” (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) en Europe a été organisé pour la première fois en 2018. La prochaine édition aura lieu en 2024 en Pologne.-VNA