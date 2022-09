Projet ECO FILM Production. Photo: Institut Goethe

Hanoï (VNA) - L'Institut Goethe, en collaboration avec le Centre pour la conservation de la nature et le développement (CCD) et le Sanctuaire de conservation des ours de Ninh Binh relevant de l'organisation FOUR PAWS Viet, a organisé le 21 septembre à Hanoï une projection de deux documentaires sur la conservation de la biodiversité et le bien-être animal dans le cadre du projet ECO FILM Production 2021-2022..

Les deux films - "Binh Yen, rentre à la maison!" et "Route vers Xuan Lien" - sont le résultat d'une coopération entre CCD, FOUR PAWS Viet et des cinéastes vietnamiens.

"Binh Yen, rentre à la maison!" recrée de manière vivante la vie des ours et de leurs gardiens au Sanctuaire de conservation des ours de Ninh Binh. Pour sa part, "Route vers Xuan Lien" montre la valeur de la nature et suit les efforts conjoints pour harmoniser la conservation et le développement et pour rapprocher les gens de la nature à Xuan Lien, district de Thuong Xuan, province de Thanh Hoa (Centre).

Un macaque à queue de cochon (nom scientifique: Macaca nemestrina) au Parc national de Kon Ka Kinh, dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre). Photo: VNA

Selon Wilfried Eckstein, directeur de l'Institut Goethe, le projet ECO FILM Production est une initiative de son institut visant à favoriser la collaboration entre les organisations non gouvernementales au Vietnam et les réalisateurs de documentaires pour raconter des histoires portant sur le thème du développement durable.

La projection comprenait également des débats avec les organisations et les cinéastes participant au projet ainsi qu'une exposition des coulisses pour donner au public intéressé un meilleur aperçu des histoires et de leurs messages. -VNA