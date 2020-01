Hanoi, 15 janvier (VNA) - En 2019, le secteur vietnamien de la noix de cajou s’est efforcé de surmonter avec succès les difficultés de la période précédente pour atteindre des résultats records en termes d'importations et d'exportations de noix de cajou brute.

Photo: VietnamExport

L’année 2019 est considérée comme une année volatile pour l'industrie du cajou du Vietnam ainsi que pour le monde. Les lourdes pertes des années précédentes ont encore eu une grande influence au cours des premiers mois de 2019. Parallèlement, la mise en œuvre ou le changement des politiques commerciales de certains pays liés au fonctionnement de la filière ont et auront un fort impact sur le marché et les activités des entreprises domestiques.Dans ce contexte, l'industrie vietnamienne de la noix de cajou occupe toujours une position de leader dans l'exportation avec une quantité d'environ 450.000 tonnes et plus de 3 milliards d’USD de chiffre d'affaires.Selon des données préliminaires, la production de noix de cajou transformées pour la consommation intérieure et les exportations en 2019 ont fortement augmenté, représentant environ 15% de la production totale de noix de cajou transformées de l'ensemble de la filière, contre 7- 8% à la même période l'an dernier.En 2019, les entreprises vietnamiennes ont aussi œuvré dans l'approvisionnement en matières premières, créant des conditions pour améliorer l'efficacité de la production et des entreprises. En particulier, la compagnie Tan Long a conclu avec la Tanzanie le plus grand contrat d'importation de noix de cajou brutes de l'histoire de l'industrie mondiale de la noix de cajou. La Vinacas a également appelé les principales entreprises vietnam iennes à renforcer leur coopération et à assurer l'approvisionnement en noix de cajou brutes. Grâce à quoi cette filière nationale a établi un deuxième record en termes de quantité de noix de cajou brutes importées avec près de 1,6 million de tonnes, atteignant un chiffre d'affaires à l'importation de plus de 2 milliards d’USD. - CPV/VNA