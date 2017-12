Hanoi, 27 décembre (VNA) - La Fédération internationale des Associations de Football (FIFA) a récemment reconnu quatre arbitres vietnamiens aux normes d’Élite 2018.

L'arbitre vietnamien Nguyên Hiên Triêt (en tee-shirt bleu).



Présentés par la Fédération vietnamienne de Football (VFF), les quatre arbitres vietnamiens de niveau international sont Nguyên Hiên Triêt, Pham Manh Long, Nguyên Trung Hâu et Truong Thi Lê Trinh. Notamment, Nguyên Hiên Triêt devra encore participer à un examen final de qualification de la FIFA avec un match d'essai qualificatif pour être reconnu en tant qu’arbitre principal d’Élite. Si le résultat est positif, cet arbitre vietnamien sera autorisé à arbitrer les matches internationaux de la Confédération du football de l’Asie (AFC).Ces arbitres vietnamiens seront autorisés à arbitrer les matchs de football dans le cadre de l’AFC en 2018. D’ajouter que la FIFA a également approuvé la liste des 14 arbitres et arbitres-assistants vietnamiens qui seront autorisés à participer aux matchs masculin et féminin vietnamien pour la saison 2018. - NDEL/VNA