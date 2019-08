Photo d'illustration (Source: Bao Lang Viet)

Hanoi (VNA) - Selon le comité de gestion du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, en banlieue de Hanoi, de nombreuses activités auront lieu dans ce lieu du 30 août au 30 septembre.



Environ 300 personnes représentant 15 groupes ethniques, des artistes et des étudiants participeront à un programme d'un mois. Le point d’orgue sera un marché de montagne du district de Meo Vac, province de Ha Giang, proposant des produits locaux, des plats...



Des groupes de minorités ethniques de Ha Giang comme Giay, Lo Lo et Mong présenteront également des arts et rituels traditionnels.



Les visiteurs auront l'occasion d'assister à des performances artistiques mises en scène par des artistes venus des Hauts Plateaux du Centre et du Théâtre national des marionnettes. -CPV/VNA