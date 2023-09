Le 28 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et remis des cadeaux aux enfants défavorisés soignés à l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine. Photo : VNA

Hanoï, 28 septembre (VNA) - Le 28 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et remis des cadeaux aux enfants défavorisés soignés à l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine, à l'occasion de la fête de la mi-automne qui tombe le 29 septembre de cette année.Le Premier ministre a estimé que les conditions de base au service de pédiatrie sont bonnes, mais que le grand nombre de patients et le manque de lits entraînent des conditions de vie exiguës pour les enfants. Le dirigeant a souligné que cette question devait être résolue rapidement.Il a suggéré que le l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine, les ministères de la Santé, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, ainsi que du Plan et de l'Investissement collaborent avec les agences compétentes pour étudier rapidement l'expansion des installations de traitement hospitalier pour les enfants.Pham Minh Chinh a déclaré que le Parti et l'État accordaient une attention particulière à la création des meilleures conditions et d'un environnement de vie sûr et sain pour le développement global des enfants, considérant ce travail comme une question stratégique et à long terme visant à améliorer la qualité des ressources humaines du pays.Il a profité de l’occasion pour exprimer son appréciation aux organisations, aux individus et aux philanthropes au Vietnam et à l’étranger et a espéré qu’ils continueront à soutenir le traitement des patients par l’institut, en particulier des enfants.À l'hôpital, le chef du gouvernement a assisté à un programme de célébration de la fête de la mi-automne qui a offert aux enfants patients des activités festives, des spectacles culturels et des jeux.A cette occasion, le Fonds national pour l'enfance vietnamienne a octroyé une aide financière et des cadeaux d'une valeur de plus de 400 millions de dongs (16.393 dollars) à 320 enfants patients en traitement à l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine. - VNA