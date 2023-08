Présentation de la calligraphie lors du festival. Photo: VNA

Dans ce cadre ont été organisées diverses activités, dont une exposition de photos sur la beauté naturelle et culturelle des deux pays, des ateliers sur le haïku et les soins des cerisiers à Hanoï, ainsi qu’un spectacle de musique avec la participation de 14 artistes vietnamiens et japonais.Présente au festival, la directrice du Centre d’informations culturelles de l’ambassade du Japon au Vietnam, Kamitani Naoko, a estimé que les relations entre les deux pays étaient considérées comme étant au meilleur niveau jamais connu. Et la base pour que les relations Vietnam-Japon se développent fortement comme aujourd'hui est la compréhension et l'empathie entre les gens.-VNA