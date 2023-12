Fin octobre 2023, la valeur des exportations de riz du Vietnam était estimée à près de 4 milliards d'USD, une hausse de 35% par rapport à la même période de l’an dernier. Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Différentes variétés de riz, des produits dérivés, ainsi que des produits agricoles certifiés OCOP seront exposés lors du Festival international du riz du Vietnam, qui se déroulera du 11 au 15 décembre dans la ville de Vi Thanh, province de Hâu Giang (Sud).



Le riz n'est pas simplement un produit alimentaire, mais c’est également un symbole culturel et une source de fierté pour les agriculteurs vietnamiens. Afin de rendre hommage au rôle et à la valeur du riz, le Comité populaire de la province de Hâu Giang organisera, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un événement placé sous le thème "Le parcours centenaire du riz vietnamien".

Un produit historique du Vietnam

Cet événement vise à célébrer le 20e anniversaire du rétablissement de la province de Hâu Giang (1er janvier 2004 - 1er janvier 2024), à promouvoir le développement d'une production rizicole de haute qualité, à améliorer la chaîne de valeur de la production rizicole, et à trouver des solutions pour développer une filière biologique. L'objectif est de prendre la croissance verte comme fondement pour garantir la sécurité alimentaire et s’adapter au changement climatique dans le delta du Mékong.

Le Festival devrait attirer la participation de plus de 500 stands représentant des provinces, des villes, des entreprises, des agriculteurs, et des organisations internationales. Ces participants présenteront, exposeront et commercialiseront des produits à base de riz, du riz gluant, des variétés de riz de haute qualité, des produits OCOP, des machines, des équipements et des technologies pour la production de riz, ainsi que de délicieux plats à base de riz.

Le Festival comprend également de nombreuses activités attrayantes, telles que l'exposition "La Route du riz du Vietnam", qui retrace le développement de l'industrie à travers l’histoire. En plus de cela, des concours tels que "Des délicieux plats à base de riz vietnamien - riz gluant", "Des plats délicieux du Sud" et "Jeunes agriculteurs professionnels de la province de Hâu Giang" auront lieu, ainsi que des conférences internationales sur l'alimentation, le marché du riz, l'innovation scientifique et technologique, l'agriculture numérique, l'agriculture verte, et l'agriculture circulaire.

Nouvelles perspectives pour le riz du Vietnam

Le festival permettra aux organisations, aux localités, aux entreprises et aux agriculteurs de s’informer sur les nouvelles technologies et d’enrichir leurs connaissances sur la culture rizicole. C’est une opportunité pour accélérer la transformation numérique de l'agriculture en général et de la culture du riz en particulier.

Lors de ce Festival, le Premier ministre annoncera officiellement l'approbation du projet intitulé "Développement durable d'un million d'hectares spécialisé dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions associées à la croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030". Ce projet vise à réorganiser le système de production rizicole en créant un million d'hectares de cultures de riz de haute qualité et à faibles émissions, en appliquant des processus agricoles durables pour augmenter la valeur et promouvoir le développement durable de l'industrie rizicole. Il a pour objectif d'améliorer l'efficacité de la production, d'accroître les revenus des riziculteurs, de protéger l'environnement, de favoriser l'adaptation au changement climatique et de contribuer à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam.



Le Festival représente une opportunité pour les producteurs de riz, les commerçants, les consommateurs, et les chercheurs de se rencontrer, d'échanger, de coopérer et de partager leurs expériences. C'est également l'occasion de mettre à jour les dernières informations et tendances de cette filière. Le Festival est conçu pour honorer les contributions des agriculteurs, attachés à la riziculture depuis des centaines d'années, et pour susciter le désir de construire une riziculture vietnamienne de plus en plus développée, forte et durable. - CVN/VNA