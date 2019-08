Hanoi, 14 aout (VNA) - Un festival international de guitare fingerstyle aura lieu au Théâtre de la Jeunesse à Hanoi le 17 août à partir de 20h.

Kanaho se produira lors de l'événement. Photo: les organisateurs

Organisé par Guitare Concerts au Vietnam, c'est la cinquième fois que le festival se tient au Vietnam. Il est organisé en Asie depuis 2010 avec la participation de célèbres guitaristes de différents pays et territoires. Cette année marque le 10e anniversaire de l'événement.



Le fingerstyle est un genre de musique pour guitare solo caractérisé par une technique unique consistant à jouer de la guitare en pinçant les cordes directement avec les doigts ou les ongles.



Les artistes qui se produiront lors de l'événement incluent Feng E de Taïwan (Chine), CK Chen et Ivan Song de Chine, et Kanaho et Masa Sumide du Japon. - CPV/VNA