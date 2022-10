Spectacle saluant l'ouverture du Festival. Photo: VNA

Dien Bien (VNA) - Le 3e Festival des échanges culturels, sportifs et touristiques des régions frontalières Vietnam-Laos ont débuté le 1er octobre dans la ville de Dien Bien Phu, province vietnamienne de Dien Bien (Nord).



Cet événement est présidé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, et le Comité populaire provincial de Dien Bien. Il voit la participation des provinces frontalières du Vietnam et du Laos.



La manifestation de trois jours réunit de nombreux artisans et artistes vietnamien et lao dans diverses activités, dont des spectacles, des défilés de costumes traditionnels, des expositions de produits culturels et touristiques, des circuits touristiques, etc.



Les organisateurs ont affirmé que le Festival visait à honorer les valeurs spéciales des relations entre le Vietnam et le Laos.-VNA