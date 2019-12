Photo: nhahatmuaroivietnam.vn

Hanoï (VNA) - «Espoir vert» est le thème du 2e festival de marionnettes vietnamiennes qui aura lieu du 27 au 29 décembre dans la rue piétonne Nguyen Hue, 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.



Le but sera de préserver et promouvoir cette forme d'art traditionnel original. Ce sera aussi une opportunité pour présenter aux touristes cette "spécialité" culturelle de la nation.



Le public pourra s’immerger dans un espace culturel coloré et animé avec diverses activités intéressantes comme défilé des artistes du Théâtre national de marionnettes, jeux folkloriques, concours de photos sur l’art des marionnettes, échanges avec des troupes de marionnettistes venues de plusieurs localités dans le pays,…

Toujours à cet évènement, on pourra découvrir l’harmonie entre divers types de marionnettes tels que marionnettes sur l'eau, marionnettes à fils, marionnettes à tige,… - CPV/VNA