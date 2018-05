Thua Thien-Hue (VNA) - Ces deux dernières décennies, le marché de la bande dessinée en France et dans les pays francophones a été extrêmement dynamique avec environ 400 maisons d’édition en opération et 5.000 livres publiés chaque année.

La BD d’expression française à l’exposition. Photo : LM



Dans le cadre du Festival de Hue 2018, au Musée de la Culture de Hue, l’exposition “La bande dessinée d’expression française aujourd’hui” est organisée du 27 avril au 27 juin par la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, située à Angoulême, en France.

L'exposition présente les œuvres de 25 célèbres auteurs de la France dont les trois principaux lauréats du Festival d'Angoulême à savoir Blutch, Zep et Lewis Trondheim. En outre, les bandes dessinées dominant le marché aujourd'hui telles que histoires d'aventure, fiction et autobiographie,… sont également mises en vedette. De plus, un montage d’extraits de films montre que le cinéma français s’inspire de plus en plus de la bande dessinée.



Une présentation animée en trois langues - français, anglais et vietnamien -, et des dispositifs multimédia permettent au public de découvrir ces merveilleux trésors. -CPV/VNA