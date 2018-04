Photo : VNA

Thua Thiên-Huê (VNA) – Dans le cadre du Festival de Huê 2018, inauguré le 27 avril sur la place Ngo Môn (Porte du midi), à Dai Nôi (Cité royale), des programmes artistiques représentés par des troupes vietnamiennes comme étrangères ont attiré un public nombreux et enthousiaste.



Dans la soirée du 28 avril, la délégation Wallonie-Bruxelles (Belgique) a présenté un spectacle très original intitulé "Cratère n°6899", de l’artiste Gwendoline Robin de la région Wallonie-Bruxelles, qui a séduit notamment les jeunes spectateurs.



Au parc Tu Tuong, le public a été fasciné par des numéros de danse traditionnelle et de musique de la République de Corée, de la troupe de danse Yun Myung Hwa et du groupe de musique E-sang.



Toujours le 28 avril, une soirée musicale sous le thème "L’origine" dédiée aux amateurs de la musique de Trinh Công Son a attiré plus de 20.000 mélomanes vietnamiens et étrangers. Des œuvres de ce compositeur talentueux ont été interprétées par les chanteurs célèbres, y compris Hông Nhung, Lê Quyên, Duc Tuân accompagnés par les saxophonistes Trân Manh Tuân.



Dans la même soirée, le Département de la culture, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a mis à l’honneur 45 numéros éminents du Festival national de chant chau van (chant des médiums). Ce festival a attiré 450 artistes venus de 16 troupes.



A signaler aussi une exposition de plantes d’agrément des trois régions du pays, une rue des peintures en plein air, une fête des cerfs-volants et une fête des marchés ruraux qui ont aussi attiré de nombreux visiteurs.



Placé sous le thème "Patrimoine culturel, intégration et développement - Huê, une destination et cinq patrimoines mondiaux", le Festival de Huê a lieu du 27 avril au 2 mai 2018. Il contribue à faire de Thua Thiên-Huê l’un des centres culturels et touristiques du Vietnam, et de Huê "la ville des festivals".



L'événement est une bonne occasion pour les habitants et touristes de découvrir cinq patrimoines mondiaux de l’UNESCO: les poèmes et textes en hán (caractère chinois) qui ornent les monuments royaux de Huê, le complexe des monuments de l’ancienne capitale impériale de Huê, le nha nhac de Huê (musique de cour), les môc ban (tablettes de bois de la dynastie des Nguyên) et les châu ban de la dynastie des Nguyên (un ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d'État des empereurs de la dynastie des Nguyên).-VNA