le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong (droite), et le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, le 1er mars 2019. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée (10 octobre), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a envoyé un message de félicitations au président du Parti du Travail de Corée et président de la Commission des affaires de l'Etat de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un.



Dans son message, Nguyen Phu Trong a affirmé que ces 75 dernières années, le Parti du Travail de Corée avait conduit la RPDC et son peuple à de nombreuses réalisations importantes dans l’édification et la protection du socialisme, le développement économique et l'amélioration progressive du niveau de vie des habitants.



Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que la coopération amicale traditionnelle entre le PCV et le Parti du Travail de Corée continuerait à bien se développer, conformément aux intérêts des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.-VNA