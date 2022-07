Photo: internet

Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise des prix du concours d'art intitulé "Protéger la couche d'ozone pour protéger le climat de la Terre" a eu lieu le 29 juillet à Hanoï, à l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone (16 septembre).

Le comité d’organisation a remis 2 premiers prix, 9 deuxièmes prix, 16 troisièmes prix et 29 prix d’encouragement. Cinq meilleurs oeuvres dans différents catégories sont envoyés au concours international de l’Asie-Pacifique.



Le docteur Tang The Cuong, directeur du Département du changement climatique, a déclaré que le concours visait à élever la prise de conscience du public sur le changement climatique, la résilience au changement climatique, la prévention et le contrôle des maladies communautaires, et à mettre en oeuvre efficacement les engagements du Vietnam et de la communauté mondiale sur le changement climatique.



Le concours mobilise également le soutien de la communauté dans la réduction de l’utilisation de certains produits et substances qui appauvrissent la couche d'ozone, a-t-il ajouté.



Le concours est l'une des activités en écho de l'appel du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) - Bureau régional pour l’Asie-Pacifique.



Lancé du 16 septembre 2021 au 31 mars 2022, le concours a reçu 2.524 oeuvres dont des photos, dessins sur papier et dessins sur technologie. -VNA