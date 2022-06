Vernissage de l'exposition. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – Le vernissage d’une exposition présentant 95 dessins tirés des livres illustrés pour enfants les plus typiques d' artistes tchèques a eu lieu le 18 juin à Hai Phong (Nord).



Cette exposition est organisée par l’ambassade de République tchèque au Vietnam et le Palais de la culture, du travail et de l’amitié Vietnam-Tchécoslovaquie à Hai Phong.



La manifestation se poursuit jusqu’au 30 juin. Après sa clôture, tous les dessins exposés seront offerts à un hôpital de pédiatrie ou un orphelinat de la ville de Hai Phong. -VNA