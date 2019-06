L’exposition sur "Les noms et les capitales du pays à travers les périodes historiques" a lieu du 20 juin jusqu’à fin octobre à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Au fil des siècles, le Vietnam a eu de nombreux noms et capitales différents, changeant à chaque fois en fonction des périodes et des événements marquants de l’histoire du pays. Le Musée national de l’histoire du Vietnam nous plonge à travers l’évolution de ces appellations, et ce jusqu’à fin octobre à Hanoï.



Depuis la fondation du premier État, le Vietnam avait différents noms. Ces derniers exprimaient souvent la fierté nationale. On peut citer: Van Lang, Au Lac, Van Xuân, Dai Cô Viêt, Dai Viêt, Dai Ngu, Dai Nam, Vietnam. De plus, le choix d’un endroit pour établir la capitale du pays est très important. Puisque dernière se joue le centre politique, militaire, économique et culturel d'un pays. Par exemple, Hoa Lu (province de Ninh Binh, Nord) a été choisi pour devenir la capitale des dynasties Dinh (968 - 980), Lê antérieur (980 - 1009) et Ly (de 1009 à 1010). Thang Long (Hanoï actuel) est la ville qui marque la lignée des Ly (de 1010 à 1225), Trân (1226 - 1440). Huê représente celle de la période Nguyên (1802 - 1945). Notamment, Hanoï a été choisie en 1945 pour devenir l’emblème de la République socialiste du Vietnam.



Pour que les visiteurs, notamment les étrangers, comprennent mieux l’histoire du pays, le Musée national de l’histoire du Vietnam (MNHV) ouvre depuis le 20 juin une exposition intitulée "Les noms nationaux et les capitales à travers les périodes historiques" au 1, rue Tràng Tiên (arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï). Il coordonne avec la Direction d’État des archives du Vietnam (relevant du ministère de l’Intérieur), le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï, le Musée de Hanoï, Musée de la province de Ninh Binh (Nord), le Musée de la province de Thanh Hoa (Centre) et le Centre de préservation de la citadelle de la dynastie des Hô (Centre), pour lancer cet événement.