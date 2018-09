Des visiteurs de l'exposition. Photo : VNA

Phu Yen (VNA) - Le Comité populaire de la province de Phu Yen (Centreà a inauguré́ le 26 septembre dans le centre culturel du district de Tuy An l’exposition "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques".



L’exposition présente plus de 100 cartes et archives sur le processus d’établissement et de protection de la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa (Paracel) et de Truong Sa (Spratly), collectées par des experts et chercheurs vietnamiens comme étrangers.



Selon Phan Dinh Phung, vice-président du Comité populaire de Phu Yen, la manifestation contribuera à la promotion de la solidarité et de la responsabilité des Vietnamiens en matière de défense de la souveraineté nationale sur ces deux archipels.



Clôture : le 28 septembre. - VNA