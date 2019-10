Des élèves à l'exposition"Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" . Photo: VNA

Ha Nam (VNA) - L’exposition "Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" a ouvert ses portes le 21 octobre dans la province de Ha Nam (Nord).

L’événement expose près de 200 cartes et documents relatifs à la souveraineté du Vietnam sur Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly). Ces documents sont des preuves affirmant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur ces deux archipels.

L’exposition présente également au public des documents publiés depuis l'époque féodale du XVIe aux XIXe siècles relatant les processus d'établissement, d’exécution et de protection de la souveraineté territoriale du Vietnam de manière continue sur ces archipels.

Des photos documentaires sur Hoàng Sa et Truong Sa, des images de sites et de la vie quotidienne des soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa, des travaux de recherche de chercheurs vietnamiens et étrangers, sont également présentés lors de cette exposition.

L’exposition a pour but de sensibiliser les jeunes, plus généralement la population, à la protection de la souveraineté maritime, ainsi qu'à l’exploitation des potentiels maritimes et insulaires au service du développement et de la défense du pays.

Clôture le 1er novembre. – VNA